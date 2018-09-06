Нападение на активиста в Одессе: появились новые подробности, фото и видео

Сегодня, 13:14

В ходе нападения Ваганову прострелили обе ноги

Фото: пресс-служба Нацполиции
Фото: пресс-служба Нацполиции

Вечером 5 сентября, около 19:00, в дежурную часть Суворовского отдела полиции Одессы поступило сообщение о том, что возле одного из заведений общественного питания на земле лежит человек с простреленными ногами. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

По предварительной информации, потерпевший выходил из подъезда дома, в котором он проживает. Пройдя около 10 метров, он услышал выстрелы и получил огнестрельные ранения обеих ног.

По словам потерпевшего, неизвестные произвели четыре выстрела, два из которых попали ему в ноги. Мужчина был госпитализирован с диагнозом: рваные раны правого и левого бедра, инородное тело в левом бедре. Копы квалифицировали происшествие по статье "злостное хулиганство".

Позже стало известно, что в результате нападение пострадал активист Андрей Вагапов -  юрист по образованию, член координационного совета главка Национальной полиции в Одесской области.

Ранее на 5-й станции Фонтана в Одессе девушка открыла стрельбу. Как рассказали очевидцы, она находилась в состоянии наркотического опьянения.

Не так давно в Одессе на улице Академика Вильямса произошла стрельба. В результате инцидента 45-летний местный житель получил два ранения: брюшной полости и груди. 

Кроме того, в Малиновском районе Одессы конфликт между автомобилистами и торговцами закончился стрельбой. Пострадали два человека.
Одесса, нападение, стрельба, активист, Вагапов

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"Сегодня"

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