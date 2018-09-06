Нападение на активиста в Одессе: появились новые подробности, фото и видео

Вечером 5 сентября, около 19:00, в дежурную часть Суворовского отдела полиции Одессы поступило сообщение о том, что возле одного из заведений общественного питания на земле лежит человек с простреленными ногами. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

По предварительной информации, потерпевший выходил из подъезда дома, в котором он проживает. Пройдя около 10 метров, он услышал выстрелы и получил огнестрельные ранения обеих ног.





По словам потерпевшего, неизвестные произвели четыре выстрела, два из которых попали ему в ноги. Мужчина был госпитализирован с диагнозом: рваные раны правого и левого бедра, инородное тело в левом бедре. Копы квалифицировали происшествие по статье "злостное хулиганство".

Позже стало известно, что в результате нападение пострадал активист Андрей Вагапов - юрист по образованию, член координационного совета главка Национальной полиции в Одесской области.

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