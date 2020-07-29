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Нападение на активиста в Одесской области: одного из подозреваемых задержали

29 июля, 09:52

Игорь Серов , Валентина Мартынюк

Личности сообщников задержанного уже установили

После стрельбы по машине активиста Демьяна Ганула в Одесской области задержали одного из нападавших. Об этом сайту "Сегодня" рассказали в местной полиции.

"Один задержан, остальные установлены, это жители города Южное возрастом от 25 до 31 года", – сообщила нам спикер полиции Одесской области Любовь Гордиевская.

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О задержании нападавшего нам рассказал и сам активист.

"Задержан один человек, он провел ночь в полицейском участке, сейчас ему готовятся объявить подозрение. Также знаю, что было изъято оружие. О задержанном от полиции знаю, что этот человек около 10 лет отсидел в тюрьмах за разбои", – сообщил сайту "Сегодня" Демьян Ганул.

Напомним, стрельба произошла вчера, 28 июля, на трассе возле села Визирка в Одесской области. Для задержания преступников в регионе был введен план "Перехват".

Кроме того, ранее в Одессе стреляли в местного общественного активиста, главу городской организации партии "Сила людей" Олега Михайлика. Инцидент произошел на улице Осипова, возле дома, где живет активист.

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Одесса задержание полиция одесская область активист стрелок нападение

Источник: Сегодня

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