Нападение на Cтерненко в Одессе: полиция выложила новые фото и видео

В полиции сообщили новые подробности нападения на активиста Сергея Стерненко в Одессе, во время которого был погиб один из нападавших.







Пресс-служба Национальной полиции выложила фото с осмотром места происшествия, а также видео с отчетом главы Одесской полиции о квалификации инцидента.

Так, на месте преступления полицейские обнаружили тело вероятного нападавшего с колото-резаными ранениями брюшной полости. Правоохранители выясняли обстоятельства происшествия под руководством главы областной Нацполиции Дмитрия Головина.

Как мы сообщали ранее, по данным источников сайта "Сегодня", на месте преступления не было найдено оружия нападавших.

Также мы сообщали о том, что советник главы одесской полиции Руслан Форостяк заявил о задержании второго нападавшего и установлении личности погибшего. Также копы выяснили и мотивы нападения.

Напомним, 1 мая в Одессе подстрелили известного активиста Сергей Стерненко. Мужчина пытался также стрелять в других прохожих, но людям удалось его задержать и передать полиции. Как выяснилось, злоумышленник использовал не боевое оружие и угодил активисту в шею резиновой пулей.