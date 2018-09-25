Нападение на инкассаторов в Одессе: подозреваемым избрали меры пресечения

Злоумышленники ранили инкассаторов и ограбили их на 185 тысяч гривен

В Одессе суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог подозреваемым в вооруженного ограблении инкассаторов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

В прокуратуре отметили, что злоумышленники прибыли на место преступления раньше и следили за техниками-инкассаторами, которые утром должны были провести необходимые операции с платежными терминалами. После нападения злоумышленники отобрали у инкассаторов 185 тысяч гривен.

Напомним, 21 сентября в Приморском районе Одессы на инкассаторов компании, осуществляющей обслуживание терминалов пополнения мобильной связи, напали неизвестные с оружием, ранения получили два человека. В городе был введен оперативный план "Сирена", после чего правоохранители задержали преступников.

Кроме того, Не так давно в Днепре произошло ограбление. Неизвестные, угрожая предметом, похожим на пистолет, отобрали у троих мужчин, которые проводили инкассацию денег в торговых киосках, около 500 тысяч гривен.