Нападение на одесского активиста: полиция рассказала о продвижении расследования

Полиция готовит ходатайство о назначении ряда судебных экспертиз в рамках уголовного производства о покушении на одесского активиста Олега Михайлика. Правоохранителе планируют провести баллистическую экспертизу для установления оружия, из которого было совершено покушение на убийство. Об этом сообщает ГУ НП в Одесской области.

В полиции отметили, что сейчас проводятся допросы свидетелей покушения на жизнь общественного деятеля.

"В рамках начатого уголовного производства по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (законченное покушение на умышленное убийство) УК Украины отрабатывается несколько версий мотива преступления. Готовятся ходатайства о назначении ряда судебных эскпертиз, в том числе баллистической для установления оружия, из которого совершено покушение на убийство", – говорится в сообщении.

Напомним, в субботу вечером, 22 сентября, в Одессе стреляли в местного общественного активиста, главу городской организации партии "Сила Людей" Олега Михайлика. Инцидент произошел на улице Осипова, возле дома, где живет активист.

В полиции рассказали, что состояние раненого утром в воскресенье, 23 сентября, стабилизировалось. Сейчас он находится больнице и ему предоставлена охрана.

Также к расследованию нападения на одесского активиста привлекли СБУ. Продолжаются подворовые обходы и опрос окружения потерпевшего, а также свидетелей.