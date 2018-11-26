Нападение россиян на Азове: украинские моряки сопротивлялись до последней возможности

Сегодня, 17:41

По данным оккупантов, экипажи захваченных украинских судов не имеют при себе документов

Фото: Facebook
Фото: Facebook

Во время нападения россиян на украинские корабли в Азовском море наши моряки до последней возможности оказывали сопротивление, а после захвата в плен отказываются говорить с сотрудниками Федеральной службы безопасности РФ.

В настоящее время украинцы находятся в травматологии керченской больницы. Об этом со ссылкой на источники в российских силовых структурах сообщает Telegram-канал WarGonzo.

При этом отмечается, что моряки получили не пулевые, а осколочные ранения, когда во время стрельбы по кораблю от его корпуса отлетали мелкие металлические осколки, попавшие в конечности украинских военных.

В свою очередь, издание "Думская" со ссылкой на собственные источники сообщает, что Малый бронированный артиллерийский катер "Никополь" оккупанты взяли на абордаж, а "Бердянск" подвергся обстрелу, в ходе которого члены экипажа получили ранения.

При этом журналисты признали, что достоверной информации о состоянии раненых украинцев нет, а россияне могут передавать лживые сообщения.

Как известно, 25 ноября российские военные захватили украинские катера на Азове. Украинские суда выходили из Керченского пролива. Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

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Больше о развитии событий в Азовском море смотрите на сайте "Сегодня": Ответ Украины на агрессию России в Азовском море: хроника событий онлайн.
Россия, украинцы, нападение, азовское море, Азов

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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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