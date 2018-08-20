Нападение с кислотой на ребенка в Одессе: злоумышленнику избрали меру пресечения
Мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы
Суд в Одессе избрал меру пресечения мужчине, который облил 12-летнего ребенка кислотой, в виде круглосуточного домашнего ареста. Об этом сообщила пресс-служба суда.
"По результатам полного и всестороннего судебного рассмотрения следственный судья принял решение о применении в отношении указанного лица меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", – говорится в сообщении.
Отмечено, что нарушение предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
Напомним, 14 августа на Французском бульваре 51-летний мужчина облил кислотой 12-летнего мальчика. Тогда ребенок с друзьями сильно шумели под окнами квартиры мужчины на первом этаже дома. Недовольный сосед мальчика распылил в его сторону неизвестное вещество, в результате чего на его шее, голове и туловище появились ожоги.
Кроме того, не так давно полицейские задержали жительницу Краматорска, которая 13 лет назад подстерегла вероятную любовницу мужа и облила соперницу кислотой, вызвав тем самым 76% процентов ожогов тела.
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