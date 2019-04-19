Нардепа Мустафу Найема в Одессе облили экскрементами: хулиганов задержали

Найем приехал в город, чтобы провести брифинг по поводу застройки Летнего театра

Скрин с видео.

В центре Одессы задержаны двое злоумышленников, обливших нечистотами народного депутата Мустафу Найема. Нардеп приехал в Одессу, чтобы провести брифинг в Городском саду по поводу возможной застройки расположенного здесь Летнего театра, - передает УНИАН.

На анонсированную встречу, в ходе которой планировалось участие нардепов Найема, Светланы Залищук и др., в горсад пришло много активистов, выступающих против застройки театра и обустройства здесь концертной площадки с питейными заведениями. Также пришли некоторые депутаты местных советов (горсовета, облсовета), поддерживающие указанный проект, представители фирмы, планирующей строительство концертной площадки.

При входе на территорию театра на Найема и рядом находящихся людей неизвестные вылили из ведра жидкость, от которой исходил запах, похожий на зловония нечистот. В частности, содержимое ведра вылили мужчины, находящиеся на арке при входе.

Кроме того, известный в городе блогер Стас Домбровский бросил в депутата плюшевую игрушку розового цвета в форме полового члена.

Также со стороны оппонентов в адрес Найема и его сторонников прозвучали нецензурные выражения.

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В Главном управлении Нацполиции заявили, что с места происшествия в Приморский отдел полиции для дачи объяснений доставлены двое граждан.

"В Городском саду во время акции против застройки Летнего театра на голову народного депутата Украины и сопровождавших его лиц, было вылито ведро с жидкостью", – заявили в главке.

Предварительно их действия квалифицируются по статье 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Также решается вопрос о привлечении еще двух лиц к административной ответственности по ст. 173 КУоАП за нецензурную брань в общественном месте.

Не так давно в Одессе вновь разгорелся конфликт вокруг Летнего театра. В выходные волонтеры, которые в течение нескольких месяцев приводили в порядок эту территорию и убирали там мусор, не смогли провести очередной субботник, поскольку доступ на площадку перекрыли.

Ранее мы писали, что в Одессе снова произошли стычки в Летнем театре.

Как сообщалось, в ноябре 2017 года в центре Одессы произошли столкновения между правоохранителями и активистами, протестующими в Городском саду против застройки Летнего театра и вырубки в связи с этим более 100 деревьев. Возмущенные одесситы собрались на акцию протеста, которая переросла в конфликты с полицейскими.

В полиции заявили, что в результате столкновений пострадало более 20 правоохранителей, в числе которых начальник регионального главка Дмитрий Головин. Было открыто несколько уголовных производств.

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