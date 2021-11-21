Нарядили елку для Зеленского и зажгли фаеры. Как в Одессе отмечают День Достоинства (фото, видео)

В Одессе местные жители вышли на митинг в День Достоинства и Свободы – подробности

В Одессе провели акцию ко Дню Достоинства / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одессе, как и в Киеве, вечером 21 ноября проходят мероприятия ко Дню Достоинства и Свободы. Около сотни людей собрались у памятника Дюку на Приморском бульваре, нарядили елку и зажгли фаеры.

"Сегодня" узнали, что происходит в городе.

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Участники мероприятия принесли с собой плакаты и украинские флаги. Играет украинская музыка. На площади дежурят правоохранители.

Как сообщает "Думская", активисты установили елку. А украшали ее снежинками, на которых написали свои вопросы и требования к президенту Владимиру Зеленскому.

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Участники акции говорят: дальше это "неловкое дерево" планируют установить в Киеве, чтобы адресат увидел.

Фото: 7 канал

Фото: 7 канал

В конце митинга одесситы спели гимн Украины и зажгли фаеры.

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День Достоинства и Свободы

В 2005 году в Украине ввели праздник День свободы. Его отмечали 22 ноября в память о событиях Оранжевой революции.

Когда к власти пришел Виктор Янукович, праздник отменили. Вместо него 22 января отмечали День Соборности и Свободы Украины.

Нынешний праздник появился после Революции Достоинства в 2014 году, когда к власти пришел Петр Порошенко. 22 января теперь отмечают День Соборности Украины, а 21 ноября – День Достоинства и Свободы, который посвящен событиям двух революций.