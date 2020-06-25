Наводнения "накрывают" Украину: к паводкам готовятся еще в одной области

После того, как непогода обрушилась на западные области Украины, к возможному наводнению начали готовится и в Одесской области. Об этом сообщил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый на странице в Facebook.

Реклама

По словам главы ОГА, в Одесскую область надвигается большое количество воды из Западной Украины, а Бессарабия и север области уже страдают от наводнения.

"Мобилизовали руководителей Беляевского и Белгород-Днестровского районов, Маяковской и Яськовской ОТГ – именно они могут быть поражены непогодой в первую очередь, а потому уже сейчас вместе с работниками ГСЧС, национальной полицией и пограничниками работаем, чтобы принять все необходимые меры безопасности и ограничить доступ людей в ближайшие дни к потенциально опасных мест", – отметил Куцый.

Сейчас Одесская ОГА вместе с бассейновым управлением водных ресурсов рек Причерноморья и нижнего Дуная в усиленном режиме мониторят обстановку на водных объектах.

"В эти выходные жителям Одесской области и туристам лучше пропустить отдых на реке или лимане. Это может быть смертельно опасно", - подчеркнул глава ОГА.

Реклама

Как мы сообщали ранее, предварительная стоимость инфраструктурных убытков от паводков на Закарпатье составляет 125 млн гривен.

президент Владимир Зеленский приказал правительству решить проблему ежегодных потопов на западе страны раз и навсегда.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама