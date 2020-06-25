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Наводнения "накрывают" Украину: к паводкам готовятся еще в одной области

25 июня, 17:35

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

Власти усиленно мониторят обстановку на водных объектах

После того, как непогода обрушилась на западные области Украины, к возможному наводнению начали готовится и в Одесской области. Об этом сообщил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый на странице в Facebook.

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По словам главы ОГА, в Одесскую область надвигается большое количество воды из Западной Украины, а Бессарабия и север области уже страдают от наводнения.

"Мобилизовали руководителей Беляевского и Белгород-Днестровского районов, Маяковской и Яськовской ОТГ – именно они могут быть поражены непогодой в первую очередь, а потому уже сейчас вместе с работниками ГСЧС, национальной полицией и пограничниками работаем, чтобы принять все необходимые меры безопасности и ограничить доступ людей в ближайшие дни к потенциально опасных мест", – отметил Куцый.

Сейчас Одесская ОГА вместе с бассейновым управлением водных ресурсов рек Причерноморья и нижнего Дуная в усиленном режиме мониторят обстановку на водных объектах.

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"В эти выходные жителям Одесской области и туристам лучше пропустить отдых на реке или лимане. Это может быть смертельно опасно", - подчеркнул глава ОГА.

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Как мы сообщали ранее, предварительная стоимость инфраструктурных убытков от паводков на Закарпатье составляет 125 млн гривен.

президент Владимир Зеленский приказал правительству решить проблему ежегодных потопов на западе страны раз и навсегда.

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паводок непогода одесская область

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