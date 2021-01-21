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Назвал себя богом и был неадекватным: что говорят об одессите, убившем двух человек

21 января, 13:56

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Мужчину увольняли за употребление наркотиков

30-летний Дмитрий Пономаренко, который вчера убил и расчленил двух человек, очень часто вел себя странно. Знакомые мужчины уже начали комментировать в Сети инцидент.

"Сегодня" собрали информацию о том, что известно о задержанном.

Соседи Дмитрия говорят, что тот мог долгое время стоять на одном месте и бормотать какие-то слова. Несколько последних месяцев он был безработным. Мужчину, пишут в соцсетях, увольняли из отелей из-за неадекватного поведения и употребления наркотиков.

"Голый и окровавленный мужчина, обмотанный кишками и держащий в руках голову человека вышел из парадной, сел на лавочку и закурил", — рассказал один из жильцов дома.

Во время задержания он выкрикивал: "Я бог, но люди забыли свои обязанности и не поклоняются мне!". При этом следователи не исключают, что под действием наркотиков он был и в тот день.

В его квартире изъяли пакетики со следами каких-то кристаллов. Скорее всего это синтетические наркотики.

"После задержания вел себя очень неадекватно. Но он понимает, что убил двоих человек, в том числе родного отца. Говорил, что это была жертва, ему – богу. Дескать, он спустился на землю, но не встретил здесь почитания. Люди забыли бога, и он разозлился",написали в местном Telegram-канале "Одесса Сейчас".

Напомним, тело 53-летнего отца с вырезанными внутренними органами нашли в квартире на диване. Второй жертвой оказался 32-летний уроженец Балтского района. Он был квартирантом.

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Одесса убийство подозреваемый двойное убийство
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