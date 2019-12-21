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Правительственная комиссия выяснила причины смертельного пожара в одесском колледже

21 декабря, 11:27

Премьер-министр Алексей Гончарук назвал цели правительственной комиссии

Правительственная комиссия назвала причины пожара в одесском колледже. Об этом написал премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

Главная версия – возгорание бытового электрического оборудования на третьем этаже здания.

"Оттуда пожар распространился. Люди не могли эвакуироваться, потому что один из выходов был закрыт. Основными причинами являются небрежное отношение руководства и персонала колледжа к противопожарной безопасности. Непосредственные причины и виновников трагедии определит суд", – написал премьер.

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Также он добавил, что эта комиссия усилит ответственность за нарушение пожарной безопасности, введет добровольное страхование гражданско-правовой ответственности и проверит все здания.

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Фото: dsns.gov.ua

Алексей Гочарук подчеркнул, что "уже уволен руководитель Главного управления ГСЧС в Одесской области Виктор Федорчак и его заместитель Михаил Вовк. Вчера был назначен новый руководителя Главного управления ГСЧС – Шулюк Вадим".

Напомним, стали известны имена всех 16 жертв страшного пожара в колледже на улице Троицкой. Пятеро из них были опознаны сразу, а для идентификации еще 11 тел понадобилась экспертиза, поскольку они были сильно изуродованы огнем. Подтвердилось, что погибли те люди, которые считались пропавшими без вести – студенты и преподаватели колледжа, а также ученые Института морской биологии.

Также известно, что этот пожар уничтожил уникальный научный архив и коллекцию древних костей. Ведь в шестиэтажном здании, кроме колледжа экономики и права, располагалось Институт морской биологии НАН Украины и одесский отдел Института археологии НАН.

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Одесса колледж пожары Алексей Гончарук

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