Правительственная комиссия выяснила причины смертельного пожара в одесском колледже

Правительственная комиссия назвала причины пожара в одесском колледже. Об этом написал премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
Главная версия – возгорание бытового электрического оборудования на третьем этаже здания.
"Оттуда пожар распространился. Люди не могли эвакуироваться, потому что один из выходов был закрыт. Основными причинами являются небрежное отношение руководства и персонала колледжа к противопожарной безопасности. Непосредственные причины и виновников трагедии определит суд", – написал премьер.
Также он добавил, что эта комиссия усилит ответственность за нарушение пожарной безопасности, введет добровольное страхование гражданско-правовой ответственности и проверит все здания.
Алексей Гочарук подчеркнул, что "уже уволен руководитель Главного управления ГСЧС в Одесской области Виктор Федорчак и его заместитель Михаил Вовк. Вчера был назначен новый руководителя Главного управления ГСЧС – Шулюк Вадим".
Напомним, стали известны имена всех 16 жертв страшного пожара в колледже на улице Троицкой. Пятеро из них были опознаны сразу, а для идентификации еще 11 тел понадобилась экспертиза, поскольку они были сильно изуродованы огнем. Подтвердилось, что погибли те люди, которые считались пропавшими без вести – студенты и преподаватели колледжа, а также ученые Института морской биологии.
Также известно, что этот пожар уничтожил уникальный научный архив и коллекцию древних костей. Ведь в шестиэтажном здании, кроме колледжа экономики и права, располагалось Институт морской биологии НАН Украины и одесский отдел Института археологии НАН.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк