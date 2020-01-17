Не доехала до СИЗО: экс-начальницу Одесской таможни освободили под залог

/ Фото: Думская

Бывшая исполняющая обязанности начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области Наталья Чеботарева, которую подозревают в попытке подкупить прокурора, вышла на свободу под залог 904 тысяч гривен.

Как стало известно, деньги были внесены сразу же после того, как суд избрал ей меру пресечения и подозреваемую даже не успели перевести в следственный изолятор, сообщает "Думская".

При этом экс-чиновницу обязали прибывать по первому требованию следователя, прокурора или следственного судьи, не отлучаться с места проживания без разрешения, а также сообщать о смене места работы и проживания, сдать на хранение заграничные паспорта и носить электронное средство контроля.

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Напомним, Чеботаревой объявили о подозрении по статье "дача взятки должностному лицу". Вместе с ней о подозрении сообщили и ее первому заместителю Владимиру Мосийчуку. В настоящее время все руководство областного управления налоговой службы отстранено от исполнения обязанностей.

Напомним, ранее в пресс-службе Национального антикорупционного бюро Украины рассказали, что налоговик предложила руководителю структурного подразделения областной прокуратуры 25 тысяч долларов США ежемесячно. За это прокурор должен был не препятствовать коррупционной деятельности налоговиков.

"Следствие задокументировало факт предоставления неправомерной выгоды, которая, по словам самих подозреваемых, должна была стать первым траншем в дальнейшем взаимодействии с должностным лицом региональной прокуратуры", – сообщили в НАБУ.

Как сообщал сайт "Сегодня", в Херсонской области глава поселковой объединенной громады одного из районов попалась на получении неправомерной выгоды – взяла две тысячи долларов за предоставление документов на размещение ларька.

Ранее мы писали, что закон об обличителях коррупции вступил в силу, а это значит, что любой человек сможет заработать на коррупционерах. Но есть определенные условия.

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