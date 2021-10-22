Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🎬 Болдуин застрелил украинку 🚫 Жесткий карантин - октябрь 2021 Выборы в Харькове Выборы в Харькове 💡 Большое обновление сетей
СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Одессы

Не хватает кислорода и нет мест в реанимации: в Одесской области перегружены больницы COVID-пациентами

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
22 октября, 21:47
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Такая острая ситуация в области продолжается уже третью неделю

В ковидных отделениях больниц Одесской области не хватает койко-мест для пациентов. А также – катастрофическое положение с местами в реанимации.

Об этом заявила в прямом эфире на телеканале "Украина 24" в политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" волонтер, руководитель благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова.

Реклама

"Я только что посмотрела, у нас есть чат, где все отмечают наличие мест – каждые четыре часа сходится информация. Некоторые больницы последний раз отписались в час дня. Городская больница №1 – мест нет, №5 – 1 место, глазной госпиталь – 1 место, Черноморск – 1 мужское и 1 женское, Овидиополь – мест нет, Раздельное – мест нет, Водников – мест нет, Березовка – 5 мест, №8 – 15 мест, из них 10 – с кислородом, №10 – мест нет...", – говорит Екатерина Ножевникова.

По ее словам, такая ситуация в Одесской области происходит уже недели три.

"Самое печальное, что у нас нет реанимационных мест. Люди в отделениях лежат в очереди, ждут пока освободится место. Пациентов тяжелых стало в разы больше, по сравнению с весной. Пациентов кислородозависимых стало в разы больше – по сравнению с весной и они стали потреблять больше кислорода, что безусловно влияет и на больницы тоже", – добавляет она.

Реклама

Кроме того, 98% пациентов, которые занимают койки – это не вакцинированные люди.

Читайте также:

"Когда мы открываем новые ковидные отделения – мы туда должны поставить врачей. Этих врачей забирают с других отделений и страдают люди с другими заболеваниями", – возмущается руководитель благотворительного фонда.

Реклама

Когда в Украине будет пик COVID-19?

Пик заболеваемости COVID-19 прогнозируют на конец октября – середину ноября. За неделю количество летальных случаев от коронавируса в Украине увеличилось на 22%, а число новых случаев заболевания выросло на 11%.

На сегодняшний день заполненность COVID-коек составляет 57%. Не исключено, что в ближайшее время красных зон станет больше.

Читайте также:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
Коротко о главном
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция ukraine24
Большое обновление сетей
Электричество по-украински: все, что нужно знать сегодня
В Сеть!
Дневник независимости 🇺🇦
Налогами по цифровизации
Что будет с 4G и 5G в Украине
Лови связь!
Короновирус за неделю

114 486

заболело за неделю в Украине

+18%

Вакцинация
По состоянию на 21 октября 2021 г.
Люди, которые прошли полную вакцинацию
6 829 174
Люди, которые получили минимум одну дозу
8 557 657
Всего введенных доз 15 386 831
Детальнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,66
30,50
30,00
29,00
17,67
31,58
30,35
28,64
18,50
32,38
32,18
30,79
18,79
33,49
31,33
28,97
18,23
35,38
32,56
31,35
18,34
35,50
32,56
31,35
18,97
35,50
32,56
31,35
18,98
35,90
32,09
29,39
18,58
35,97
32,56
33,97
18,97
Обменка
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.2

Российский рубль (₽)

0.3676

Евро (€)

30.49

Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Опрос
Куда поехать с детьми на осенних каникулах
5 мест, которые понравятся всем
Едем!
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Анджелина Джоли на обложке ELLE
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять