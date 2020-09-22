"Не надо меня останавливать": в Одессе водитель маршрутки поскандалил с копом из-за штрафа (видео)

В общественном транспорте ехали люди без масок

В Одессе правоохранители оштрафовали водителя маршрутки №148 за нарушение карантина.

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Как рассказали очевидцы в Telegram-канале "Х Одесса", копы остановили общественный транспорт на остановке "Промсвязь". В салоне маршрутки пассажиры ехали стоя и без масок.

Между полицейским и водителем транспорта возник конфликт, так как мужчина начал спорить. Некоторые пассажиры перешли на сторону шофера и попытались за него заступиться. Видео инцидента засняли на видео.

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика (18+)

Видео: Telegram-канал/Х Одесса

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Отметим, за нарушение правил карантина и санитарных норм законом предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Это штрафы от 17 до 170 тысяч гривен или тюремное заключение сроком от трех до 8 лет.

Напомним, на прошлой неделе в Одессе копы оштрафовали водителя маршрутки №150. Тогда всех стоящих пассажиров высадили.

Ранее мы сообщали, что на Буковине водителя маршрутки оштрафовали на 17 тысяч грн.

Кроме того, в Харькове копы провели "карантинный" рейд в общественном транспорте. В полиции обеспокоены ростом заболеваемости COVID-19, а маски в транспорте города, по оценкам копов, носят 25-30% пассажиров.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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