Не поделили пульт от телевизора: в Одесской области мужчина убил родного брата

Фото: ГУНП в Одесской области

В Одесской области семейное застолье закончилось трагедией – мужчина лишил жизни родного брата.

В пресс-службе местной полиции рассказали, что убийство произошло в Арцизском районе. Выяснилось, что во время застолья между братьями разгорелась словесная перепалка, во время которой 46-летний мужчина ударил младшего брата ножом в сердце. Теперь подозреваемому грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Фото: ГУНП в Одесской области

Напомним, не так давно в Одессе семейная ссора отчима с пасынком закончилась поножовщиной и убийством. Инцидент произошел в одной из квартир на Люстдорфской дороге, когда мужчина попросил своего отчима дать ему закурить, однако тот отказался.

А на Закарпатье, в селе Загатье Иршаваского района во время семейной ссоры сын нанес телесные повреждения собственной матери – от жестоких побоев 83-летняя потерпевшая умерла.

Кроме того, недавно в Ивано-Франковской области долги стали причиной трагедии – мужчина жестоко убил знакомого, которому был должен деньги.

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