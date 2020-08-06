Не поделился сигаретой: в Одессе мужчина ножом ранил прохожего

Ему грозит до 15 лет тюрьмы

В Одессе мужчина ударил ножом в сердце 20-летнего парня за отказ угостить сигаретой. Полицию и "скорую" вызвали очевидцы, а нападавший сбежал.

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Как сообщили в пресс-службе ГУНП, пострадавшего доставили в реанимацию одной из больниц. Медики сделали все возможное, чтобы спасти парню жизнь – угроза его здоровью миновала.

Правоохранители разыскали и задержали злоумышленника через несколько часов.

"Ему инкриминируют совершение правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.15 и ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины. До избрания меры пресечения мужчина будет находиться в изоляторе временного содержания", – рассказали в полиции.

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За покушение на убийство подозреваемому грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

Ранее мы сообщали, что в Донецкой области оперуполномоченного сектора криминальной полиции Торецкого отделения полиции подозревают в превышении служебных полномочий. Майор ударил женщину прикладом автомата. От удара женщина упала на землю.

Кроме того, подозреваемому в избиении женщины в поезде грозит семь лет тюрьмы.

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