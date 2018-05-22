Не понравился вопрос: в Одессе житель Донбасса убил мужчину

Сотрудники полиции задержали уроженца Донецкой области, которого подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений одесситу, которые привели к его смерти. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Инцидент произошел на ул. 25-й Чапаевской дивизии. 45-летний одессит подходил к своему дому, когда его позвал парень, сидевший на лавочке. Мужчина не расслышал слов незнакомца, поэтому задал ему уточняющий вопрос. Это послужило поводом для внезапно возникшего конфликта.

Парень, которому не понравился вопрос одессита, ударил его по лицу. Потерпевший упал на асфальт, сломав нос и получив закрытую черепно-мозговую травму, а также другие повреждения. Спустя некоторое время от полученных травм мужчина скончался. Злоумышленник, пытаясь избежать наказания за преступление, сбежал из Одессы.

Об инциденте полицейским сообщили граждане, которые обнаружили тело мужчины. Обстоятельства его смерти были установлены во время досудебного расследования.

Вскоре подозреваемый был найден и задержан. По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.121 Уголовного кодекса Украины.

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