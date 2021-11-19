Не воспитали родители, воспитает суд. В Одессе еще одного вора обязали читать книги

Суд учел тот факт, что нарушителя вообще не воспитывали родители и он вырос безграмотным. Это решили исправить с помощью приговора

Суд обязал вора прочитать трилогию Л.М. Толстого / Фото: Коллаж: Сегодня

Одесский суд приговорил еще одного мужчину к прочтению литературы. Он обязал изучить сочинения Ивана Франка и Льва Толстого. Наругитель украл у своего знакомого кнопочный телефон и 50 грн.

Об этом сообщили на сайте Малиновского районного суда.

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Как наказали нарушителя

Приговором судьи Александра Гарского, 26-летний мужчина признан виновным в краже с проникновением в жилище.

Суд приговорил обвиняемого с трем годам тюрьмы с годом испытательного срока и выполнением таких обязанностей:

периодически являться для регистрации в уполномоченный орган вопросов пробации;

сообщать об изменении места жительства, работы:

прочитать трилогию повестей Л.М. Толстого "Детство. Отрочество. Юность" и стихотворение Ивана Франко "Строфы".

Зачем преступника заставлять читать книги?

На сайте суда отметили, что 26-летний обвиняемый фактически воспитывался отцом – мать их оставила, когда ему было 6 лет. Из-за этого весь первый класс он вообще не учился, занимался бродяжничеством. Вскоре мальчика отдали в приют, он окончил только 9 классов школы и сразу начал работать, ведь из-за плохих оценок не смог поступить в техникум.

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Сейчас у нарушителя уже есть жена и маленький ребенок. Кроме того, женщина имеет ребенка от первого брака, который также они совместно воспитывают.

Также судьи узнали, что обвиняемый практически не читает литературу – на судебном заседании читал по слогам и заявил, что за всю жизнь, возможно, прочитал пол книги.

Поскольку с детства обвиняемому не привили склонность к познанию себя в окружающем мире, суд решил, что трилогия Л. Толстого будет ему полезной.

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"Прочтение обвиняемым стихотворения Ивана Франко "Строфы", по мнению судьи, достаточно широко раскрывает содержание жизни каждого человека и показывает, как остаться высоконравственным человеком", - говорится в сообщении.

Судья отметил, что, безусловно, нельзя установить пределы такой литературы, поэтому он использовал общеизвестное правило: "…книги, которые нам следует читать, должны содержать здоровые, чистые и полезные идеи".