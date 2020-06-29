На пляжах Одессы проверили воду: где запрещено купаться

В Одессе морская вода вблизи пяти пляжей не соответствует норме по санитарно-микробиологическим показателям. Об этом сообщила пресс-служба Одесского лабораторного центра МЗ.

Реклама

"В зонах рекреации морского водопользования на пляжах г. Одессы и на пляжах Одесской области (Овидиопольский, Лиманский, Белгород-Днестровский, Килийский, Татарбунарский районы) на санитарно-микробиологические показатели было исследовано 93 пробы морской воды, из них не соответствовало нормативным требованиям 13 проб (пляжи г. Одесса, а именно: 13-я ст. Большого Фонтана, 16-я ст. Б. Фонтана, 10-я ст. Б. Фонтана, "Аркадия", "Дельфин")", – говорится в сообщении.

На санитарно-химические показатели исследовали девять проб. Все пробы соответствуют гигиеническим требованиям.

По данным метеопоста, температура воды у побережья Одессы 29 июня составляет 24 градуса.

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, во сколько обойдется отдых у моря в Херсонской области и Одессе в этом году. По словам владельцев украинских баз отдыха, в 2020 году сезон начнется с конца июня. Дорого в этом году обойдется отдых в Одессе.

Реклама

Больше об этом читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Туризм на паузе: что изменится после карантина и где можно будет отдохнуть" .

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама