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Нефтяные пятна на пляжах Одессы: появилась реакция чиновников

8 июля, 18:42

В мэрии заявили, что знают о проблеме и уже попросили о помощи


После сообщений о появлении на одесских пляжах странных маслянистых пятен, очень похожих на нефтяные, чиновники Департамента экологи и развития рекреационных зон ответили на жалобы отдыхающих.

"Действительно, была обнаружена серебристая пленка и частицы нефтепродуктов. В рамках компетенции мы обратились в Государственную экологическую инспекцию Крымско-Черноморского округа. Они знают о проблеме правда только вчера были взяты пробы морской воды", – сообщил директор департамента Виталий Денисов.

Также он добавил, что специалисты взяли образцы загрязненной воды и песка, которые будут проверены в современной лаборатории, кроме того подготовят запрос о выяснении источника загрязнения.

Сейчас рассматривают две основных версии происшествия: разлив нефтепродуктов из транспортного средства, либо из близлежащих предприятий. Размер пятна не оценили, но купаться отдыхающим пока не рекомендуют.

Между тем, есть риск, что нефтепродукты доберутся и до основных пляжей города. Чтобы этого не допустить, чиновники уже обратились к руководству морского порта, который располагает нужными материалами – сорбентом эконадин, который в виде опилок высыпают на поверхность воды для нейтрализации нефтепродуктов.

Ранее мы сообщали о том, как в Одессе на пляже "Дельфин" скаты подплыли к самому берегу. Четырех из них снял на камеру местный житель. Туристы любуются экзотическими животными, при этом откровенно их опасаясь. Экологи говорят, что касаться этих рыб не стоит. Они сами не нападают, но защищаясь – могут ужалить, а шипы этой рыбы очень ядовиты.


Также мы писали о том, что одесские экологи рекомендовали отдыхающим временно воздержаться от купания на пляжах города из-за цветения водорослей в прибрежной зоне.

Цветение водорослей в море часто происходит в конце мая – в начале июня и заканчивается при первом же небольшом похолодании. По словам биологов, для кожи контакт с этими водорослями не опасен, однако при попадании внутрь организма они могут вызвать отравление.

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Тег нефть, отдых, Одесса, жалобы, чиновники, пляж, море, экологи, разлив, нефтепродукты

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АВТОР:

Виктор Борисенко

Источник:

Сегодня

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