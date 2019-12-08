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Нельзя оправдать небрежность: Вакарчук о смертельном пожаре в Одессе

8 декабря, 14:11

Лидер партии "Голос" подчеркнул, что виновные должны быть наказаны

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук / Фото: пресс-служба

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук выразил свои соболезнования родным и близким погибших в смертельном пожаре в одесском колледже. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Искренне сочувствую родным и близким, которые потеряли своих детей, родителей, дорогих людей в страшном пожаре. Силы семьям тех, за чье здоровье сейчас борются врачи, и тех, кого до сих пор ищут под завалами", – написал Вакарчук.

Также он отметил, что экономия на безопасности всегда заканчивается трагедией.

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"Ничем нельзя оправдать ни привычную небрежность, ни умышленное пренебрежение правилами безопасности, за которое своей жизнью и здоровьем платят люди. Закон один для всех, поэтому за это обязательно должны ответить те, чьей обязанностью было обезопасить от огня колледж экономики и права в Одессе. Вечная память погибшим", – добавил он.

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Фото: ГСЧС

Напомним, в среду, 4 декабря, около 10:00 в Одессе в шестиэтажном здании на углу Пушкинской и Троицкой улиц, известном как доходный дом Асвадурова, вспыхнул крупный пожар, в котором погибли десять человек и еще десятки человек пострадали.

Сегодня ночью, 8 декабря, родные опознали еще одного из погибших в здании на Троицкой. Это 16-летний студент колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Кирилл Трофимчук.

Все подробности в спецтеме Пожар в центре Одессы

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