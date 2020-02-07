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Непогода обрушилась на Одесскую область: в снежный плен попали десятки машин (фото и видео)

7 февраля, 09:59

Больше всего проблем было на трассе Одесса - Рени

Фото: od.npu.gov.ua

Фото: od.npu.gov.ua

Снежный шторм, который на днях обрушился на Украину, усложнил жизнь водителям в Одесской области. Тут снегом засыпало трассы, а автомобили застревали в сугробах.

В пресс-службе местной полиции рассказали, что только 6 февраля из снежного плена пришлось освобождать около 70 авто. Хуже всего ситуация была на трассе Одесса – Рени. Немало проблем для всех видов транспорта было на дорогах в Саратском, Татарбунарском, Болградском, Измаильском и Ренийском районах.

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В частности, в Ренийском районе между селами Орловка и Новосельское полицейские и спасатели помогли выбраться из сугроба автобусу с юными спортсменами из Николаева. В его салоне находились 28 детей и 13 взрослых, которые ехали на турнир по футболу в Румынию.

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Ранее мы писали, что в Украине из-за ураганного ветра и налипания мокрого снега без электроснабжения остались 203 населенных пунктов в восьми областях.

Также мы сообщали, что в Одессе 6 февраля бушевал ураганный ветер – он срывал со зданий крыши и валил деревья. В городе из-за непогоды упали 38 деревьев. А в Николаеве снежная буря повалила деревья, повредила авто и остановила фуры. В то же время в горах уже выпало до полуметра снега.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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