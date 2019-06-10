Непогода в Одессе: после сильных дождей в грязи застряли две "скорые" с пациентами

В Одесской области подтоплены частные дома, а машины буксуют в грязи

Последствия непогоды в Одессе. Фото: пресс-служба мэрии города.

В Одесской области продолжают устранять последствия непогоды. Так, в Подольском районе дождевая вода, которая перелилась через дамбы, подтопила дома местных жителей и спасателям пришлось ее откачивать.

Как рассказали в пресс-службе областного управления ГСЧС, в Беляевском районе ночью в грязи застряла "скорая" с пациентом. Аналогичная ситуация произошла в Белгород-Днестровском на Парковой улице, там на бездорожье застрял автомобиль "скорой", который вез больного в медучреждение.

"На место вызова прибыли спасатели и с помощью буксировочного троса вытащили автомобиль на проезжую часть дороги", – отметили в ведомстве.

Напомним, на днях на Одессу обрушились сильный ливень и штормовой ветер. После непогоды у одесских коммунальщиков возникло немало работы. Были подтоплены несколько улиц города, а также попадали деревья.

Также мы сообщали, что в результате непогоды в Украине под воду уходят города и села. Больше всего пострадали западные и южные области Украины. В течение нескольких часов в некоторых райцентрах выпала месячная норма осадков.

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