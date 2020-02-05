Непогода в Одессе: сильный дождь затопил несколько улиц (фото)

Дождь, который шел шесть часов, привел к подтоплению нескольких улиц

Фото: городской совет Одессы

Сильный дождь в Одессе, который шел на протяжении шести часов, привел к подтоплению нескольких улиц города – Химической, Промышленной и Мечникова.

Как сообщили в Одесском городском совете, на участки подтопления была направлена коммунальная техника, которая занималась откачкой воды.

"Несмотря на шестичасовой дождь, на дорогах Одессы наблюдается хорошая проезжаемость.

Подтопление улицы Химической не повлияло на работу троллейбусного маршрута №8. Все трамвайные и троллейбусные маршруты КП "Одесгорэлектротранс" работают без сбоев", – заверили в горсовете.

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При этом в мэрии обратились к жителям города с настоятельной просьбой максимально ограничить перемещение по городу и без большой необходимости не выезжать на улицы Одессы.

Также одесситов попросили не оставлять машины вдоль основных магистралей города, чтобы позволить коммунальщикам максимально эффективные действия.

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"Техника готова и рассредоточена по городу. Имеется достаточный запас песчано-солевой смеси для борьбы с гололедом. Задачи каждой городской службы определены, минувшая ночь показала хороший уровень координации между подразделениями – этим занимается единая диспетчерская служба", – добавил руководитель департамента городского хозяйства Дмитрий Жеман.

Как сообщал сайт "Сегодня", в ближайшие дни в Украине ожидается существенное ухудшение погодных условий – мороз, снег и гололед.

По состоянию 5 февраля в Украине из-за непогоды был обесточен 41 населенный пункт.

"В результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 41 населенный пункт в двух областях", – заявили в ГСЧС.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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