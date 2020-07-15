Українська
$ 27,14
30,87
  1. Новости в регионах
  2. Новости Одессы

Несмотря на запрет: ночные клубы Одессы "штурмуют" отдыхающие (фото)

15 июля, 14:26

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Часть заведений начала работать на вынос

В курортной Одессе из-за коронавируса власти ужесточили карантин, в том числе ввели запрет на работу ночных клубов и ресторанов после 23:00. Однако развлекательные заведения все равно полны отдыхающими в темное время суток, пишет Одесская жизнь.

Реклама

По информации СМИ, 14 июля около полуночи заведения, которые работали до 23:00, уже закрывались, в то время как круглосуточные заведения во всю принимали посетителей. Впрочем, некоторые из них переформатировали свою работу в режим "на вынос". Там было большое скопление людей. Ночные клубы только начали запускать людей.

Также стоит отметить, что ночью на улице было много маленьких детей, которые гуляли с родителями. В 23:30 работали даже детские аттракционы.

В тренде
Во Львовской области ослабили карантин: что будет работать

Напомним, недавно "Сегодня" рассказывали, стоит ли сейчас ехать на отдых в Одессу, а также во сколько обойдется курорт.

Реклама

Также мы писали, что в Одессе, где на большинстве пляжей обнаружили кишечную палочку, горожане и гости города игнорируют рекомендации Госпродпотребслужбы не купаться в морской воде. На пляжах отдыхает много людей.

Відпочинок в Одесі: чи варто зараз їхати на море?

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

отдых Одесса карантин

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Побитые автомобили и деревья на дорогах: на Одесскую область обрушился ураган (фото, видео)
Побитые автомобили и деревья на дорогах: на Одесскую область обрушился ураган (фото, видео)Одесса
Долгая дорога к морю: на трассах юга Украины выстроились километровые пробки (видео)
Долгая дорога к морю: на трассах юга Украины выстроились километровые пробки (видео)Украина
Несмотря на запреты: пляжи Одессы
Несмотря на запреты: пляжи Одессы "штурмуют" отдыхающие (фото)Одесса
В Одесской области вспыхнула база отдыха (видео)
В Одесской области вспыхнула база отдыха (видео)Одесса
В Одессе ужесточили карантин: что закрыли
В Одессе ужесточили карантин: что закрылиОдесса
В одесском порту стало на рейд судно с больными коронавирусом на борту
В одесском порту стало на рейд судно с больными коронавирусом на бортуОдесса

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять