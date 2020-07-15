Несмотря на запрет: ночные клубы Одессы "штурмуют" отдыхающие (фото)

В курортной Одессе из-за коронавируса власти ужесточили карантин, в том числе ввели запрет на работу ночных клубов и ресторанов после 23:00. Однако развлекательные заведения все равно полны отдыхающими в темное время суток, пишет Одесская жизнь.

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По информации СМИ, 14 июля около полуночи заведения, которые работали до 23:00, уже закрывались, в то время как круглосуточные заведения во всю принимали посетителей. Впрочем, некоторые из них переформатировали свою работу в режим "на вынос". Там было большое скопление людей. Ночные клубы только начали запускать людей.

Также стоит отметить, что ночью на улице было много маленьких детей, которые гуляли с родителями. В 23:30 работали даже детские аттракционы.

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Напомним, недавно "Сегодня" рассказывали, стоит ли сейчас ехать на отдых в Одессу, а также во сколько обойдется курорт.

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Также мы писали, что в Одессе, где на большинстве пляжей обнаружили кишечную палочку, горожане и гости города игнорируют рекомендации Госпродпотребслужбы не купаться в морской воде. На пляжах отдыхает много людей.

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