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"Нет опытам над детьми!" В Одессе антивакцинаторы вышли на акцию протеста (фото, видео)

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
3 ноября, 10:15
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По словам организатора митинга, абсолютно здоровых людей кладут в больницы с ложным диагнозом коронавирус
Антивакцинаторы в Одессе. Фото: коллаж "Сегодня"
Антивакцинаторы в Одессе. Фото: коллаж "Сегодня"

В Одессе на Думскую площадь вышли противники вакцинации от коронавируса. Они стоят с соответствующими плакатами.

Об этом сообщает "Суспільне Одеса".

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На Думской площади антивакцинаторы стоят со следующими плакатами:

  • "Мы – не научный эксперимент!"
  • "Скажи нет COVID-паспортам!"
  • "Скажи нет опытам над детьми!"

По словам организатора митинга, абсолютно здоровых людей кладут в больницы с ложным диагнозом коронавирус. Кроме того, он считает, что за этим всем стоят сионисты-олигархи и Билл Гейтс. А также, по его мнению, все врачи – евреи, которые убивают население.

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Антивакцинаторы заблокировали Раду со всех сторон

Под стенами Верховной Рады 3 ноября митингуют противники вакцинации против COVID-19. Они перекрыли весь правительственный квартал, чтобы депутаты шли на работу пешком и мокли.

Перекрыты такие места:

  • ул. Грушевского, 5 (возле стадиона "Динамо")
  • пер. Крепостной, 30/1 (возле Дома офицеров)
  • перекресток: ул. Московская, пер. Инженерный
  • перекресток: ул. Липская, ул. Институтская (возле отеля "Национальный")
  • перекресток: ул. Институтская, ул. Ольгинская
  • перекресток: ул. Ольгинская, площадь И. Франко
  • перекресток: ул. Лютеранская, ул. Круглоуниверситетская
  • перекресток: ул. Лютеранская, ул. Заньковецкая
  • ул. Парковая, 35.

Как защититься от коронавируса?

Несмотря на то что не все согласны с этим мнением, по данным Минздрава, лучший способ – вакцинация. Прививки снижают риск госпитализации и тяжелого течения болезни в 15 раз.

За последние три месяца только 0,7% людей, которым диагностировали коронавирусную болезнь, были привиты двумя дозами вакцины. И только 0,4% госпитализированных больных были полностью вакцинированы.

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3 ноября 1991. В Киеве состоялся Собор Украинской Православной церкви, на котором одобрено обращение к патриарху Московскому и всея Руси.

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