"Нет опытам над детьми!" В Одессе антивакцинаторы вышли на акцию протеста (фото, видео)

В Одессе на Думскую площадь вышли противники вакцинации от коронавируса. Они стоят с соответствующими плакатами.
Об этом сообщает "Суспільне Одеса".
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На Думской площади антивакцинаторы стоят со следующими плакатами:
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- "Мы – не научный эксперимент!"
- "Скажи нет COVID-паспортам!"
- "Скажи нет опытам над детьми!"
По словам организатора митинга, абсолютно здоровых людей кладут в больницы с ложным диагнозом коронавирус. Кроме того, он считает, что за этим всем стоят сионисты-олигархи и Билл Гейтс. А также, по его мнению, все врачи – евреи, которые убивают население.
Антивакцинаторы заблокировали Раду со всех сторон
Под стенами Верховной Рады 3 ноября митингуют противники вакцинации против COVID-19. Они перекрыли весь правительственный квартал, чтобы депутаты шли на работу пешком и мокли.
Перекрыты такие места:
- ул. Грушевского, 5 (возле стадиона "Динамо")
- пер. Крепостной, 30/1 (возле Дома офицеров)
- перекресток: ул. Московская, пер. Инженерный
- перекресток: ул. Липская, ул. Институтская (возле отеля "Национальный")
- перекресток: ул. Институтская, ул. Ольгинская
- перекресток: ул. Ольгинская, площадь И. Франко
- перекресток: ул. Лютеранская, ул. Круглоуниверситетская
- перекресток: ул. Лютеранская, ул. Заньковецкая
- ул. Парковая, 35.
Как защититься от коронавируса?
Несмотря на то что не все согласны с этим мнением, по данным Минздрава, лучший способ – вакцинация. Прививки снижают риск госпитализации и тяжелого течения болезни в 15 раз.
За последние три месяца только 0,7% людей, которым диагностировали коронавирусную болезнь, были привиты двумя дозами вакцины. И только 0,4% госпитализированных больных были полностью вакцинированы.