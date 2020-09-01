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"Ничего хорошего в этом нет": заместитель мэра Одессы рассказал, как переболел COVID-19

1 сентября, 13:47

Руслан Ровик Руслан Ровик

Чиновник признал, что соблюдать карантин действительно необходимо

Заместитель мэра Одессы, директор департамента городского хозяйства Дмитрий Жеман, у которого подтвердили коронавирус, сумел побороть инфекцию.

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Об этом со ссылкой на комментарий чиновника на Youtube-канале городского совета сообщает "Суспільне".

"Я действительно был на больничном, действительно переболел COVID-19, и хочу сказать, что он все же существует. Испытано на себе. И ничего хорошего в этом вирусе нет", – заявил он.

Также Жеман добавил, что заболевание "действительно довольно тяжелое".

По его словам, "всех этих мер предосторожности" на период карантина действительно необходимо придерживаться. Также он рекомендовал носить маски, сохранять дистанцию и выполнять санитарные нормы.

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Напомним, ранее в Одессе у заместителя городского головы Павла Вугельмана, которого в начале августа отправили на самоизоляцию, подтвердили COVID-19.

Также сообщалось, что чиновник одесской мэрии попал в больницу с коронавирусом – был госпитализирован исполняющий обязанности директора департамента коммунальной собственности Александр Ахмеров.

Кроме того, коронавирус пробрался в Белгород-Днестровский горсовет. Состояние инфицированных оценивается как средней тяжести.

Тем временем, в ночных клубах Одессы совсем "забыли" про карантин, смотрите видео:

Видео: Teza

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Одесса карантин инфекция вице-мэр коронавирус
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