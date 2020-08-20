Никаких масок и заполненная отдыхающими Аркадия: появились фото "карантинной" Одессы

Посетителями без масок заполнены ночные клубы и рестораны

В Одессе, где ранее снова усилили карантин, туристы и местные жители продолжают игнорировать ограничения.

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Так, в популярной среди отдыхающих Аркадии, посетителями заполнены ночные клубы и рестораны. Молодежь заняла танцевальные площадки и клубы, приходила в кафе и рестораны, при этом никто не надевал масок, сообщает "Думская".

Также игнорировался и режим работы, несмотря на запрет работы заведений и аттракционов после полуночи.

Официанты в масках, спущенных на подбородок, обслуживали посетителей, которые в большинстве своем вообще были без средств защиты.

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Активно принимали отдыхающих и популярные клубы – "Ибица" и "Итака". Здесь игнорировали не только масочный режим, но и социальную дистанцию.

В то же время, сотрудников патрульной полиции в Аркадии не заметили. Копы патрулировали Трассу здоровья.

Напомним, мы сообщали о массовых нарушениях карантина на одесском транспорте: водители набирали максимально возможное число пассажиров, которые не утруждали себя ношением маски.

Ранее мы сообщали, что в Одессе водители и пассажиры часто игнорируют ограничения. Маршрутки нередко ездят переполненными, и лишь некоторые одесситы надевают маски на лица.

Также напомним, врач рассказал об эпидемии COVID-19 в Одесской области – люди заражаются на работе.

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Тем временем в ночных клубах "забыли" про карантин – смотрите видео:

Видео: Teza

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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