Українська
$ 27,32
32,6
  1. Новости в регионах
  2. Новости Одессы

Никаких масок и заполненная отдыхающими Аркадия: появились фото "карантинной" Одессы

20 августа, 13:19

Руслан Ровик Руслан Ровик

Посетителями без масок заполнены ночные клубы и рестораны

В Одессе, где ранее снова усилили карантин, туристы и местные жители продолжают игнорировать ограничения.

Реклама

Так, в популярной среди отдыхающих Аркадии, посетителями заполнены ночные клубы и рестораны. Молодежь заняла танцевальные площадки и клубы, приходила в кафе и рестораны, при этом никто не надевал масок, сообщает "Думская".

Также игнорировался и режим работы, несмотря на запрет работы заведений и аттракционов после полуночи.

Официанты в масках, спущенных на подбородок, обслуживали посетителей, которые в большинстве своем вообще были без средств защиты.

Реклама

Активно принимали отдыхающих и популярные клубы – "Ибица" и "Итака". Здесь игнорировали не только масочный режим, но и социальную дистанцию.

В тренде
Без симптомов практически не бывает: врач из Львова рассказал, как распознать COVID-19

В то же время, сотрудников патрульной полиции в Аркадии не заметили. Копы патрулировали Трассу здоровья.

Напомним, мы сообщали о массовых нарушениях карантина на одесском транспорте: водители набирали максимально возможное число пассажиров, которые не утруждали себя ношением маски.

Ранее мы сообщали, что в Одессе водители и пассажиры часто игнорируют ограничения. Маршрутки нередко ездят переполненными, и лишь некоторые одесситы надевают маски на лица.

Также напомним, врач рассказал об эпидемии COVID-19 в Одесской области – люди заражаются на работе.

Реклама

Тем временем в ночных клубах "забыли" про карантин – смотрите видео:

Видео: Teza

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

отдых Одесса карантин туристы ночные клубы рестораны
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Вспышка коронавируса в порту под Одессой: скончался капитан судна
Вспышка коронавируса в порту под Одессой: скончался капитан суднаОдесса
В Одессе снова ужесточили карантин: что запретили
В Одессе снова ужесточили карантин: что запретилиОдесса
Одессу накрыл мощный ливень с грозой: машины застыли в пробках (фото, видео)
Одессу накрыл мощный ливень с грозой: машины застыли в пробках (фото, видео)Одесса
Нефтепродукты вытекают, но люди купаются: что происходит у затонувшего Delfi в Одессе (фото)
Нефтепродукты вытекают, но люди купаются: что происходит у затонувшего Delfi в Одессе (фото)Одесса
Список
Список "красных" снова увеличился: в каких областях запретили смягчать карантинУкраина
В Одессе водители превратили сквер в парковку: фото
В Одессе водители превратили сквер в парковку: фотоОдесса

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять