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Ночная атака в Одессе: стали известны подробности нападения

Сегодня, 12:57

Несколько десятков неизвестных ворвались на пункт весового контроля Укртрансбезопасности

Стрельба под Одессой: фото с места происшествия
Стрельба под Одессой: фото с места происшествия. Фото: Facebook

Нападение на пункт весового контроля "Дачное", расположенный на киевской трассе при въезде в Одессу, в ночь на 17 апреля атаковали люди в балаклавах, вооруженные ружьями и битами. Корреспонденты "Сегодня" выясняли подробности инцидента.

По словам активистов Украинского транспортного союза, которые дежурили на посту вместе с сотрудниками Укртрансбезопасности, нападавшие стреляли по людям и добивали их палками, а также крушили и расстреливали машины.

В областном управлении Укртрансбезопасности заявили, что нападение произошло около 22:00, когда пропало электроснабжение на столбах поста.

"Спустя минут 10 появились неизвестные люди с битами, ружьями и начали крушить автомобили, бить людей, которые находились на посту", — рассказал главный специалист ведомства Вадим Опря, который находился на пункте весового контроля во время атаки.

По его словам, когда появился свет, нападающие разбежались в разные стороны. Опря признался, что в темноте ему показалось, что атаковавших было достаточно много, более 20-30 человек, в то время как на посту несли службу четыре сотрудника Укртрансбезопасности и около 10 активистов.

Начальник управления Сергей Талала говорит, что представители Украинского транспортного союза встали на защиту инспекторов Укртрансбезопасности и приняли удар на себя. По его информации, пострадали пять активистов, двое из которых находятся в тяжелом состоянии, у нескольких пострадавших дробь в глазах и в ногах.

"Организация Украинский транспортный союз помогала наводить порядок на габаритно-весовом комплексе, не допуская никаких коррупционных действий", – пояснил Талала.

Оба собеседника журналистов выразили уверенность в том, что нападение связано исключительно с работой ведомства, которое, по их словам, ведет реальную борьбу с перегруженными транспортными средствами, стараются обеспечить сохранность автомобильных дорог и снизить аварийность, за что в адрес руководителя даже поступали угрозы.

По словам активистки Олеси Голодок, патрульные полицейские, находившиеся у поста, якобы "спокойно наблюдали и абсолютно не вмешивались".

В управлении патрульной полиции, в свою очередь, заявили, что проверят эту информацию в рамках служебного расследования.


"Действиям полицейских, которые несли службу на КП "Дачное", будет дана правовая оценка. Просим граждан не делать преждевременных выводов и не распространять непроверенную информацию", — подчеркнули в пресс-службе патрульных.

Копы отметили, что задержали и передали следователям двух подозреваемых и отвезли на служебном авто в больницу пострадавшего мужчину с огнестрельным ранением.

В отделе коммуникации облполциии сообщили, что правоохранители уже начали уголовное производство по факту "хулиганских действий на пункте весового контроля". По версии полиции, пострадавших было трое.

"Трое мужчин получили повреждения и были доставлены в больницу с травмами разной степени тяжести. Кроме того, механические повреждения получили несколько автомобилей представителей общественности", — рапортовали в отделе коммуникации, добавив, что принимаются меры по идентификации и задержанию правонарушителей.

В свою очередь, советник начальника облполиции Руслан Форостяк назвал случившееся не более чем разборками между двумя группами активистов.

"Речь о борьбе и контроле за теневыми схемами на весовом комплексе. Одни титушки действовали в пользу одной стороны, другая таким образом решила взять контроль в свои руки и подрядила других титушек. Вы знаете отношение полиции Одесской области к титушководам всех видов и чем это заканчивается. Уверен, этот случай не будет исключением и для титушководов, и для самих титушек. Некоторые из них уже задержаны", – заявил он на своей странице в соцсети.

Ранее мы писали о том, что в Одесской области на весовом комплексе вооруженные злоумышленники напали на сотрудников "Укртрансбезопасности" и представителей общественной организации "Украинский транспортный союз". Об этом сообщили представители общественной организации "Украина – это мы", которые побывали на месте происшествия. 

Напомним, ранее стрельба произошла в центре Харькова. Неизвестный мужчина из травматического оружия ранил человека, который был госпитализирован.

Также мы сообщали, что возле метро "Левобережная" в Киеве мужчина открыл стрельбу из-за шума под окнами своей квартиры. Возмущенный киевлянин решил компанию, которая не реагировала на его замечания. В результате он выпустил в них несколько резиновых пуль. Одного человека с ранениями в живот госпитализировали

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Тег Одесса, активисты, нападение, стрельба, титушки, Укртрансбезопасность

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АВТОРЫ:

Алина Калинина , Виктор Борисенко

Источник:

Сегодня

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