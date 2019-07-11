Ночное ДТП в Одессе: перевернулась легковушка, пострадали пассажиры

После аварии врачи оказали помощь женщине и подростку

В результате ночного ДТП легковушка перевернулась. Фото: пресс-служба патрульной полиции Одесской области. Фото: Нацполиция

В Одессе в ночь на 11 июля произошло дорожно-транспортное происшествие: около 23 часов водитель автомобиля Toyota, двигаясь в сторону Водопроводной улицы, не справился с управлением и врезался в ограждение.

После удара машина перевернулась на крышу. Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции, после инцидента за медицинской помощью обратилась 36-летняя женщина-пассажир.

"Также в больницу доставили еще одну пассажирку, несовершеннолетнюю. Ребенка осмотрели медики – травм нет", – отметили копы, добавив, что обстоятельства происшествия выяснял следователь на месте инцидента.

По фото, сделанным после ДТП, видно, что бампер и крыша сильно помялись, а передние колеса выкрутило в разные стороны.



Фото: пресс-служба патрульной полиции Одесской области

Отметим, что улица Водопроводная – одна из самых аварийно-опасных, и подобные происшествия здесь – не редкость.

Мы уже писали, что недавно в пресс-службе Патрульной полиции Украины сообщили, что за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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