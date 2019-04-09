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Ночью в центре Одессы произошел пожар в коммуналке, людей эвакуировали через окна

Сегодня, 14:44

Возгорание произошло в коммунальной квартире на 8 комнат на втором этаже дома

Ночью в центре Одессы произошел пожар в коммуналке, людей эвакуировали через окна Одесса Возгорание произошло в коммунальной квартире на 8 комнат на втором этаже дома

Этой ночью в 5-этажном доме на улице Ольгиевской в Одессе произошел пожар. На "101" о происшествии сообщили в 03:20.

Как рассказали в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области, возгорание произошло в коммунальной квартире на 8 комнат на втором этаже дома. Загорелись домашнее имущество и мебель в коридоре коммуналки. Площадь пожара составила 15 кв.м.

На тушение пожара спасателям понадобилось около часа. В 04:21 его полностью ликвидировали. Из дома пришлось эвакуировать всех жителей. Большую часть людей вывели по лестнице, еще 4 жителя верхних этажей спустили по автолестнице.

Вероятной причиной пожара, говорят в ГСЧС, может быть короткое замыкание электрооборудования в стиральной машине.

Напомним, в ночь с 6 на 7 апреля в жилом доме на улице Ицхака Рабина в Одессе произошел пожар в одной из квартир на пятом этаже. Пострадавшего мужчину спасли очевидцы до приезда пожарных. Они попытались спасти и женщину, но им не удалось. Об этом журналисту "Сегодня" рассказали свидетели происшествия.

За минувшую неделю, с 1 по 7 апреля, жертвами пожаров в Украине стали 43 человека и еще 15 погибли на водных объектах. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Также мы писали, что уже в начале апреля прогнозируют вполне летнюю погоду – местами до плюс 28 градусов. Поэтому массовое сжигание травы, которое любят устраивать хозяева – станет еще более рискованными. Ведь именно это часто вызывает пожары, истребляет целые гектары полей и лесов.


Тем временем, в Киевской области участились пожары в экосистемах: ежедневно спасатели делают десятки выездов, чтобы потушить горящую траву и сухостой. 

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Тег пожар, возгорание, короткое замыкание, ГСЧС

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Источник:

Сегодня

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