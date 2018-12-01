Ночью в Одессе военный устроил стрельбу

Сегодня, 12:33

Выстрелы в воздух прогремели после словесной перепалки с прохожим

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Одессе военнослужащий после словесной перепалки с прохожим сделал несколько выстрелов в воздух из пистолета. Обошлось без пострадавших, а стрелка задержала полиция, сообщили в пресс-службе оперативного командования "Юг".

"В ночное время 30 ноября 2018 в Одессе, военнослужащий из-за личной недисциплинированности совершил хулиганские действия, а именно: после словесной перепалки с прохожими совершил несколько выстрелов из пистолета в воздух", – говорится в сообщении.

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Также сообщается, что обстоятельства инцидента будут выясняться в ходе служебной проверки, а стрелок "за совершенное правонарушение будет уволен из рядов Вооруженных сил Украины".

Напомним, ранее в Запорожье произошла стрельба, был раненый. Выстрелы прозвучали сразу после конфликта двоих мужчин. Огонь открыл гражданин Грузии, требовавший от местного жителя вернуть ему долг. 

Отметим, что в Украине давно идет дискуссия о легализации оружия. Часть общества выступает "за" для целей самозащиты, однако звучит немало и голосов "против". По неофициальной информации, на руках украинцев, по меньшей мере, пять миллионов пистолетов, автоматов и винтовок.

И каждый год арсенал пополняется в среднем на 100 тысяч единиц. Ранее сайт "Сегодня" рассказывал обо всех "за" и "против" и разбирался, будет ли разгул преступности в случае свободного владения оружием в Украине.
Одесса, стрельба, военный

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Источник:

"Сегодня"

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