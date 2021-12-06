Новая вспышка COVID-19: в Одессе школьников отправили на карантин

В Одессе в школах закрыли на карантин 28 классов и 4 группы в детских садиках. Это связано с пандемией коронавируса.
Об этом сообщила директор департамента образования и науки Елена Буйневич на заседании в понедельник, 6 декабря.
Вспышка COVID-19
Как рассказала Буйневич, сейчас учебные заведения Одессы работают очно. Но из-за коронавируса на карантин закрыли уже 28 классов и 4 группы в детских садах.
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По ее словам, это меньше, чем на прошлой неделе. Тогда было закрыто 9 групп в детских садах.
Стоит отметить, что на сегодняшний день коронавирусом болеет 31 школьник.
В Запорожской области школьники снова ушли на карантин
В Энергодаре Запорожской области со 2 декабря в школах закрыли несколько классов на карантин. Это связано со вспышкой заболеваний COVID-19.
Как стало известно, школьники ушли на карантин со 2 декабря на 7-10 дней.
На карантин закрыли:
- 1-Б класс Энергодарской гимназии №2 с 02.12.2021 по 09.12.2021
- 2-А класс Энергодарской гимназии №2 с 02.12.2021 по 09.12.2021
- 9-В класс Энергодарской гимназии №2 с 02.12.2021 по 09.12.2021
- 11-В класс Энергодарской гимназии №5 с 02.12.2021 по 09.12.2021
- 1-А класс Энергодарской начальной школы №9 с 02.12.2021 по 12.12.2021
- 1-Б класс Энергодарской начальной школы №9 с 02.12.2021 по 09.12.2021