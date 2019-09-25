Новый глава Одесского управления СБУ: силовик с "тайной" биографией и неплохой репутацией

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Управление Службы безопасности Украины в Одесской области получило нового руководителя – 24 сентября президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому ведомство возглавил Виталий Харченко, сменивший на этой должности Александра Довженко, уволенного гарантом еще 11 июня.

Биография нового руководителя сейчас – практически тайна за семью печатями. Как рассказали "Сегодня" в пресс-службе областного управления СБУ, пока что они не владеют биографическими данными нового руководителя и ждут информацию из Киева.

Официально Харченко коллективу еще не представили. Нет о нем информации ни на сайте президента, ни в реестре электронных деклараций, поскольку, как выяснилось, годовые сметы всех сотрудников СБУ засекречены.

По словам аналитика общественной организации "Оберег", которая помогает силовикам противостоять проявлениям сепаратизма и терроризма, Вадима Лабаса, о Харченко отзываются, как о хорошем и патриотично настроенном специалисте.

Ранее он занимал должность замначальника отдела по борьбе с контрабандой в Одесской области. Лабас считает, что такое назначение свидетельствует о приоритетах президента.

"Главная направленность линии президента – это борьба с контрабандой. Это его первоначальная задача. Я не согласен с этим в целом. На первом месте должна быть защита области и страны, а не экономические вопросы", – заявил эксперт.

А вот экс-советник начальника областной полиции Владислав Сердюк говорит, что перед силовиками СБУ остаются прежние задачи в рамках их компетенции.

"Это разведывательная и контрразведывательная деятельность, вопрос коррупции, поскольку у них еще эта функция осталась, борьба с организованной преступностью", – рассказал он.

Напомним, что во время визита президента Украины в Одесскую область состоялся жесткий разговор относительно ситуации с портом в Одессе и Зеленский поручил СБУ проверить жалобы бизнесменов. Они касались нарушений при растаможке товаров в портах и незаконного изъятия партий товаров представителями контролирующих органов. Тогда руководитель Ассоциации экспедиторов Украины Виктор Берестенко рассказал, что там происходит.

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