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Новый одесский облсовет Ройтбурду вернул должность председателя Художественного музея

18 декабря, 19:04

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Решение поддержало 43 депутата

Одесский облсовет отменил решение об отставке Александра Ройтбурда с поста руководителя Одесского художественного музея.

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Об этом сообщает в своем Телеграм-канале нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко со ссылкой на решение облсовета.

"Инициировала решение фракция "ЕС" в Одесском облсовете", – написал он.

По словам Гончаренко, решение поддержало 43 депутата.

"Ройтбурд остается/возвращается к руководству ОХМ. Один из лучших музеев Украины продолжает развиваться!", – добавил нардеп.

Отметим, прошлый созыв Одесского областного совета проголосовал за досрочное расторжение контракта с директором художественного музея Александром Ройтбурдом. В свою очередь, в Одесском Приморском районном суде 10 февраля 2020 года признали увольнение Ройтбурда незаконным. Добавим также, что Ройтбурд работал директором одесского музея с марта 2018 года, а до этого он победил в конкурсе на эту должность еще в декабре 2017-го.

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Одесса суд Ройтбурд
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