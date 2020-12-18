Новый одесский облсовет Ройтбурду вернул должность председателя Художественного музея

Одесский облсовет отменил решение об отставке Александра Ройтбурда с поста руководителя Одесского художественного музея.
Об этом сообщает в своем Телеграм-канале нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко со ссылкой на решение облсовета.
"Инициировала решение фракция "ЕС" в Одесском облсовете", – написал он.
По словам Гончаренко, решение поддержало 43 депутата.
"Ройтбурд остается/возвращается к руководству ОХМ. Один из лучших музеев Украины продолжает развиваться!", – добавил нардеп.
Отметим, прошлый созыв Одесского областного совета проголосовал за досрочное расторжение контракта с директором художественного музея Александром Ройтбурдом. В свою очередь, в Одесском Приморском районном суде 10 февраля 2020 года признали увольнение Ройтбурда незаконным. Добавим также, что Ройтбурд работал директором одесского музея с марта 2018 года, а до этого он победил в конкурсе на эту должность еще в декабре 2017-го.
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