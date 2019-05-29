Новый прогулочный мост в Одессе: фонари и перила есть, но дорога "зависла" над землей

Основные стройработы завершили, впереди — стыковка с трассой

Пляж «Чайка». Строительные работы отдыхающим у моря не помеха. Фото: В. Борисенко.

Одесситы вряд ли смогут прогуляться по новому прогулочному мосту, который должен соединить Трассу здоровья и набережную Большого Фонтана, этим летом. По крайней мере, в его первой половине. Сроки окончания строительства переносились уже несколько раз. Еще в феврале сообщали, что работы близятся к концу, а рулевой города говорил, что в планах — завершить процесс до начала пляжного сезона. И хотя эстакада уже приобрела четкие очертания, работы еще идут. Мы побывали на стройплощадке на 10-й станции Большого Фонтана.



Напомним, работы по строительству моста начались в декабре 2017-го. Эстакаду уже видно издалека. Она проходит над лестницей, которая ведет к пляжу, но никак не мешает проходу. Даже наоборот, немного прячет от палящего солнца. Проход к пляжу тоже не перекрывали: если дискомфорт и возникает, то не от стройки, а от большого количества платных лож и шезлонгов, коими забит весь берег.

На самой эстакаде уже установили перила и фонарные столбы и, по словам пресс-службы муниципалитета, завершили общестроительные работы. Правда, со стороны 11-й станции Большого Фонтана она сейчас "обрывается" в нескольких метрах над землей.

За строительным забором. Сейчас пешеходный мост "обрывается" в нескольких метрах над землей. Фото: В. Борисенко



Строительная площадка у эстакады огорожена заградительными блоками и сигнальной лентой. На территории мы насчитали до десятка рабочих и один грузовик. Работяги представляться не захотели, однако рассказали, что через несколько дней закончат работы по установке подпорной стены.

"Дальше мы сворачиваемся. Соединение трассы с эстакадой будет проводить другая контора, они уже свои таблички везде поставили", — отметил один из рабочих, указывая в сторону.

Стройка. Под эстакадой, судя по всему, появится еще одна лестница, ведущая на пляж. Фото: В. Борисенко

Таблички там действительно есть. Они гласят, что "ремонтные работы проводит ООО "Ростдорстрой".



Рабочие признались, что работу им затрудняли схождения грунта.

"Наверху стоит здание, а от него выведена труба, по которой стекает вода. Она попадает в глину и накапливается в ней, из-за этого грунт отслаивается и просто соскальзывает, как по льду", — добавил один из сотрудников.



Пока одни горожане эстакаду ждут с нетерпением, другие относятся к происходящему с долей скепсиса.

"Я часто здесь езжу. Идея, конечно, хорошая, но от Аркадии сюда все равно очень неудобно добираться. Может, когда откроют, будет лучше", — поделился с нами велосипедист Анатолий.

"Если построят, будет хорошо. Но пока только землю разворотили и техника рычит, а конца не видать", — говорит одесситка Елена.

Напомним,

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