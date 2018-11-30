Нож Чикатило, "Космический самовар" и "Слезы комсомолки": одессит устроил в квартире Музей Совка

Одессит Дмитрий Бакаев открыл в своей квартире "Музей совка" — своеобразный заповедник вещей и традиций прошлого века. В одной из комнат он воссоздал гостиную зажиточного советского человека — партработника или моряка.

В комнате нет вещей, которым меньше 30 лет. Весь музей, вплоть до обоев и выключателей, состоит из предметов советской эпохи.

"Когда люди заходят, я иногда предлагаю: если найдете хотя бы одну вещь из нашего времени, заплачу 100 грн. После этого все сразу начинают оглядываться, хоть экскурсию не проводи", — смеется коллекционер.

Действительно, найти что-то современное тут, кажется, невозможно — массивная старая мебель заставлена знакомыми с детства игрушками, на столе стоит блюдо с печеньем в виде олимпийского мишки, а на приоткрытой дверце шкафа висит синяя школьная форма с красным галстуком.

За экспонатами наш собеседник "охотиться" на Староконном рынке и онлайн-аукционах. На последних у Дмитрия много конкурентов: однажды пришлось даже поднять цену вшестеро и блефовать, дескать, покупает не за свои деньги и может повышать ставку сколько угодно, лишь бы заполучить редкий экспонат. Так он стал обладателем "космического" самовара.

"Это электросамовар "Спутник" 1962 года. Когда запустили первый спутник, очень гордились этим и даже выпустили такой треножный самовар. Он до сих пор работает", — говорит наш собеседник.

В отличие от других коллекционеров, он ищет вещи не ради ностальгии, а чтобы развеять советские мифы... среди молодежи.

"К сожалению, на них влияет пропаганда и они начинают очаровываться СССР. Года три, наверное, спорил с молодыми людьми, но не было вещественных доказательств. Теперь есть", — поясняет Бакаев.

Развеивая миф об отсутствии преступности, коллекционер демонстрирует чемоданчик судмедэксперта 1980-х годов и рассказывает о своем детстве в Новочеркасске, где жил в нескольких кварталах от дома серийного убийцы Чикатило. Дмитрий до сих пор отчетливо помнит, как однажды, играя с бабушкой в лото во дворе, он услышал разговоры взрослых о "звере". Судмедэксперт "дядя Юра", который тоже играл в лото, рассказал, что "находят тела девочек и мальчиков по лесопосадкам".

"Человека, который это совершал, они называли "зверь", — поясняет коллекционер, припоминая, как было страшно тогда возвращаться домой. Спустя годы, уже работая над созданием своего музея, он разыскал того дядю Юру и с его помощью приобрел личные вещи Чикатило — рубашку и один из ножей, — для наглядной иллюстрации, что это было на самом деле.

У каждой вещи — своя история. "Есть тут портфель умерших вещей, названия которых никто уже не помнит. Стереоскоп, промокашка, компостер — эти вещи умершие, их уже нет, как пейджер из другой эпохи, — перечисляет Дмитрий. — Когда приходят дети, показываю им перьевую ручку и прошу заправить, у меня есть советские чернила. Потом все в чернилах".

Под новый год подоспели новые экспонаты — шампанское "Советское" и водка "Посольская". Также недавно появился и последний ингредиент коктейля "Слеза комсомолки" — одеколон "Лесная вода". Кроме парфюма, в его состав (без шуток!) входили лимонад, лак для ногтей, моющее средство и зубной эликсир. Эту гремучую смесь, по словам создателя музея, нужно было помешивать веточкой жимолости. Коктейль считался "женским", его употребляли в 1960—70-х годах. Любителей острых ощущений могут угостить, но сперва придется подписать отказ от претензий.

"Этот коктейль описал в своей книге "Москва — Петушки" Венечка Ерофеев. Он был запрещен, понятное дело, но таким образом описание дошло до нас, и я его восстановил", — поясняет Дмитрий. Мы попробовать напиток все же не рискнули.

Ранее мы писали, что в харьковской аптеке-музее собрано около 2500 экспонатов, осмотрев которые можно узнать, как аптеки и фармацевты работали в дореволюционное и советское время. Коллекцию формировали более 20 лет, а на широкое обозрение ее выставил директор химфармзавода "Красная Звезда" Игорь Трутаев. Место расположения музея не случайно: в здании на перекрестке улиц Воскресенской и Грековской аптека находится уже больше 100 лет. В музее представлены инструменты для приготовления лекарств, банки и флаконы с фирменными знаками, старинные книги, рецепты и экзотические настойки.

Тем временем, в итальянских музеях вход будет бесплатным 20 дней в году. Бесплатно итальянские музеи могут посетить молодые люди до 18 лет и студенты, которые изучают искусство.