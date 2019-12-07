Обгоревшее здание и цветы от горожан: появились новые фото с места трагедии в Одессе

На месте работают более 100 спасателей

На месте пожара в одесском колледже продолжается поисковая операция – спасатели не останавливаются ни на минуту. Пока они ищут пропавших без вести, горожане несут на Троицкую цветы.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, сейчас спасатели разбирают конструкции на цокольном этаже. В завалах до сих пор тушат отдельные очаги тления.

"Всего к работам привлечено 236 чел. и 38 ед. техники, из них от ГСЧС 106 чел. и 10 ед. техники", - отметили в пресс-службе.

Напомним, на данный момент известны имена трех из пяти найденных жертв пожара. 4 декабря в больнице умерла 16-летняя студентка Бабенко Ксения Аркадьевна, а 5 декабря на пепелище была найдена 43-летняя преподавательница информатики Бортюк Анна Леонидовна. 6 декабря из-под завалов вытащили тело сотрудницы колледжа Коваль Марины Владимировны.

Также сообщалось, что причиной масштабного пожара в центре Одессы могла стать старая проводка. По неофициальной информации, ее не меняли с 1966 года. Кроме того, стало известно, что возгорание произошло в офисном помещении.

По факту пожара в учебном заведении полиция начала уголовное производство. Правоохранители квалифицировали инцидент как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

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