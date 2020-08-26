Облили зеленкой и разбили гитару: в одесском парке напали на подростков (фото, видео)

Неизвестные набросились на группу подростков, певших под гитару в беседке

В Стамбульском парке Одессы группа мужчин напала на подростков, которые пели под гитару в одной из беседок.

Нападавшие облили молодых людей зеленкой и разбили их гитару. Видео инцидента было опубликовано на Telegram-канале h_Odessa.

Как сообщили в полиции, нападавшие распылили подросткам в лица слезоточивый газ. Копы оценили инцидент как преступление, предусмотренное статьей "хулиганство". Сейчас устанавливаются личности нападавших.

Видео: Telegram-канал h_Odessa

Один из пострадавших рассказал, что агрессорам не понравились прически у него и его друзей.

"Когда просто сидишь в беседке с компанией, отмечаешь чей-то день рождения, играешь на гитаре, беседуешь, как раз сзади появляются некие, которые за особенности в прическах, в каких-то еще аспектах начинают находить что-то неестественное и нападать", – заявил он, сообщает "Думская".

Парень добавил, что в беседке было восемь подростков.

"У меня светлые волосы, у некоторых девочек короткие волосы. А кого это должно волновать?" – возмутился парень.

Ранее мы сообщали, что в поезде Мариуполь – Киев мужчина жестоко избил женщину и пытался ее изнасиловать. Его уже задержала полиция.

Также напомним, в Одессе мужчина с кулаками напал на беременную женщину в маршрутке.

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