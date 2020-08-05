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Обломки авто разбросало по всей дороге: в центре Одессы произошло масштабное ДТП (фото, видео)

5 августа, 09:19

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Причина аварии пока неизвестна

В центре Одессы произошла жуткая авария с участием нескольких автомобилей. По предварительным данным, пострадали четыре человека.

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Как сообщает Odessa.Online, ДТП случилось в ночь с 4 на 5 августа на пересечений улиц Большой Арнаутской и Ришельевской. Столкнулись минимум четыре авто. Обломки машин разбросало на перекрестке и тротуарах.

На месте происшествия работали сотрудники "скорой", спасатели и полиция. На данный момент информации о погибших нет. Причина аврии пока неизвестна.

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Видео: Telegram/Х Одесса

Ранее мы сообщали, что в Николаевской области на трассе Николаев – Ульяновка произошло ДТП с участием девяти автомобилей. Водителя и ребенка с травмами госпитализировали.

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Также напомним, в Киевской области Lexus столкнулся с Kia. Спасатели "вырезали" пострадавших из разбитых авто. Травмы получили пять человек.

Кроме того, в Черниговской области, недалеко от города Мена, произошла смертельная авария – водитель Geely потерял управление и врезался в дерево. Удар был настолько сильным, что машина развалилась на части.

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авария ДТП Одесса спасатели медики полиция пострадавшие
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