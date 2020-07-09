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Обокрали фермеров на шесть миллионов гривен: в Одессе задержали подозреваемых

9 июля, 17:44

Руслан Ровик Руслан Ровик

Преступления совершались в Винницкой области в 2018-2019 годах

В Одессе сотрудники полицейского спецназа КОРД задержали троих участников группировки, которых подозревают в совершении нескольких крупных краж.

Как сообщили в Винницком областном управлении Нацполиции, преступления совершались в 2018-2019 годах.

Так, весной 2018 года злоумышленники вынесли со склада сельхозпредприятия в Песчанском районе 2,6 тонны пестицидов стоимостью 4,6 млн грн.

В мае 2019 года в Немирове было похищено 660 литров пестицидов, которые оценили в более чем полмиллиона гривен, а в поселке Шпиков Тульчинского района – средства для защиты растений на сумму более чем два миллиона гривен.

Задержанным уже объявили о подозрении по статье "кража в особо крупных размерах, совершенная по предварительному сговору группой лиц". В случае, если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до 12 лет лишения свободы.

Как сообщал сайт "Сегодня", ранее в Кропивницком полицейские задержали группировку, которую "крышевал" так называемый "надзиратель за СИЗО".

А в Одессе полицейские задержали опасную преступную группировку, которую возглавлял россиянин. Как выяснилось, преступники планировали серию разбойных нападений на дома. Они "работали" по принципу: чем больше частный дом, тем ценнее "улов".

Кроме того, ранее сообщалось о банде рэкетиров, которые терроризируют бизнесменов в Белой Церкви.

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Одесса кража группировка банда пестициды химикаты опг удобрения Винницкая область КОРД

Источник: Сегодня

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