"Обрушение" балкона в центре Одессы: стали известны подробности

Сегодня, 03:15

Владелица квартиры заявила, что аварийный балкон демонтировали коммунальщики

Фото: Facebook
Фото: Facebook

В центре Одессы коммунальщики демонтировали аварийный фасад дома по Большой Арнаутской – нависавший над тротуаром балкон. Об этом сообщила одесситка Александра Ривковская в своем Facebook.

По ее словам, жильцы неоднократно обращались в коммунальные службы с просьбой решить проблему ветхого фасада, и чиновники приняли обращение и демонтировали опасность.

"12 ноября я подняла небольшой шум по поводу нашего любимого балкона, под которым мы каждый день ходим по несколько раз. И вот спустя ровно две недели выхожу на работу и вижу рабочих с краном, которые к вечеру сняли этот жуткий балкон. Большое им за это спасибо", – написала женщина.

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Стоит отметить, что более 95% одесских зданий находятся в ветхом состоянии. По словам историка и владельца турагентства Александра Бабич, в каждом квартале есть по несколько зданий, которые требуют реставрации.

Напомним, ранее в центре Одессы на тротуар рухнула часть старинного дома. Это происшествие стало вторым подобным инцидентом за 14 дней.

Также мы сообщали, что в Одессе спасатели во время разбора обрушенной стены старинного дома извлекли из-под завалов 64-летнюю женщину - хозяйку пострадавшей квартиры.
Одесса, обрушение, балкон

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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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