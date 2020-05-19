Обрушение дома в Одессе: людей отправили в отели, а спасатели разбирают завалы (фото и видео)

На улице Торговой в Одессе спасатели до сих пор разбирают завалы жилого дома, который рухнул вчера, 18 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По состоянию на 10:00 19 мая проводятся работы по демонтажу аварийных элементов здания и кровли для дальнейшего разбора завалов", – рассказали спасатели.

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Сейчас на месте ЧП работают 264 человека и 56 единиц техники. Из них от ГСЧС – 106 человек личного состава и 23 единицы техники. Также известно, что из-за обвала повреждены три квартиры на 4, 3 и 2 этажах. В них проживали 17 человек, но на момент обрушения их дома не было. Всего в доме жили 44 человека.

Как сообщает "Думская", большинство жильцов рухнувшего здания уже отселили в гостиницы "Винтаж" и "Одесский дворик". Как рассказал вице-мэр Одессы Дмитрий Жеман, только девять человек решили пожить у знакомых и родственников.

Что касается причины аварии, то ею могли стать работы, которые велись на соседней стройплощадке. Там недавно стоял банно-прачечный комбинат, который демонтировал местный застройщик.

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"По словам экспертов, к обрушению могло привести смещение грунта. На стройплощадке был незапертый экскаватор, но рабочий отсутствовал", – рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Олег Бех.

По этому факту уже открыли уголовное производство. Предварительная квалификация — часть 2 ст. 272 УК Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).

Примечательно, что проживание людей в отелях сейчас оплачивает именно застройщик. Одесситы будут жить там до завершения экспертизы по причинам обрушения.

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Напомним, недавно в Одессе рухнуло еще одно здание – аварийный жилой дом на Польском спуске. Разрушенными оказались семь квартир на первом и втором этажах здания.

Также ранее балкон старинного здания недавно обвалился и в Харькове. Как это было – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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