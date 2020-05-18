Обвал дома в Одессе: спасатели приостановили разбор обломков (видео)

В Одессе работы на месте обрушения старинного дома по улице Торговой были приостановлены из-за угрозы повторного обвала.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 20:00 в Одессе, согласно рекомендациям работников Одесского государственного института архитектуры и строительства, работы по разборке строительных конструкций приостановлено, в связи с угрозой повторного обрушения", – говорится в сообщении.

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При этом в ГСЧС подчеркнули, что уже удалось выяснить местонахождение всех жильцов дома и, по предварительным данным, в результате обвала обошлось без жертв и пострадавших.

Как известно, 18 мая, около 16:20, в Одессе произошел обвал стены 130-летнего дома по улице Торговой. Изначально сообщалось, что обвал мог произойти из-за взрыва в результате утечки газа.

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Позже в полиции сообщили, что планируют открыть уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью".

Напомним, в апреле в Одессе рухнул старинный дом на Канатной улице. Историческое здание было возведено в 1893 году и использовалось в качестве товарного склада и гостиного двора для работников артели.

А еще ранее в центре города со здания неожиданно упал фрагмент карниза и травмировал молодую женщину. ЧП произошло возле дома №10 на Успенской улице.

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