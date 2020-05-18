Обвал дома в Одессе: в полиции сообщили новые подробности

Городские власти Одессы предоставят временное жилье жителям обрушившегося дома.

Об этом заявил начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Олег Бех, сообщает пресс-служба ведомства.

"Сейчас мы ждем возвращения людей домой. После проведения необходимых действий они будут перевезены к определенному мэрией места временного проживания", - отметил он.

Видео: Нацполиция

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Также стало известно, что пострадавших в результате разрушения жилого дома нет. Установлено, что обвал произошел в четырех квартирах. Полицейские установили их жителей и выяснили, что в момент происшествия никого из них дома не было.

Сейчас полицейские продолжают работать на месте происшествия: проводят осмотр, опрашивают свидетелей и очевидцев, изучают записи с камер видеонаблюдения.

По словам Беха, непосредственной причиной произошедшего могли стать земляные работы, которые велись на соседней стройплощадке — там, где еще недавно стоял банно-прачечный комбинат, передает Думская

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"Дом имел небольшой крен (после сноса бани, — Ред.). По словам экспертов, к обрушению могло привести смещение грунта. На стройплощадке был незапертый экскаватор, но рабочий отсутствовал", — заявил он.

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По факту случившегося открыто уголовное производство. Предварительная квалификация — часть 2 ст. 272 УК Украины ("нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью").

Как известно, 18 мая, около 16:20, в Одессе произошел обвал стены 130-летнего дома по улице Торговой. Изначально сообщалось, что обвал мог произойти из-за взрыва в результате утечки газа.

По состоянию на 20:00 18 мая в Одессе, согласно рекомендациям работников Одесского государственного института архитектуры и строительства, работы по разборке строительных конструкций приостановлено, в связи с угрозой повторного обрушения.

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