Обязательно вернусь: Зеленский рассказал, как провел выходные в Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский после своего визита в Одесскую область заявил, что поражен увиденным и услышанным в здешних портах. Он считает, что это самая перспективная отрасль для инвестиций, там работают 100 тысяч человек. Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале.

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"Украинские порты демонстрируют рост, увеличивается обработка грузов, реализуются первые концессионные проекты, восстанавливается речное судоходство. Все это доказательство того, что Украина – морское государство", - отметил президент.

Кроме того, глава страны отметил важность Военно-морских сил для обороноспособности Украины.

"Экипажи корабельно-катерного состава и морской авиации, подразделения морской пехоты и артиллерии ВМС – надежный щит морского направления, они никому не позволят разрушить систему Черноморской безопасности. И наша цель – системно наращивать вашу мощь. А главное, о ком мы всегда должны помнить и заботиться, – это люди. Это наши военные моряки, их семьи, достойное материальное и социальное обеспечение для них. Это – задача номер один", - подчеркнул Зеленский.

Во время визита президент Украины изучил проблемы региона, одной из которых является затонувший танкер "Делфи" в море. Зеленский потребовал убрать его до 20 июля.

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"Последствия аварии танкера Delfi – одно из самых проблемных вопросов. Министерство инфраструктуры готово обеспечить круглосуточное подводное освещение и работу водолазов, все государственные службы окажут необходимую поддержку. Работы по ликвидации надо было начинать еще в ноябре 2019 года. Однако судовладелец показал свою безответственность и фактически забыл о танкер. 20 июля – это ориентир. Если не будет результата, этим должны заняться правоохранительные органы", - написал он.

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Также глава страны встретился с представителями сферы бизнеса в регионе и ветеранами.

"А еще общался с местными ветеранами. Их просьбы справедливы: повышение пенсии, уменьшение коммунальных платежей, доступ к лечению, психологическая реабилитация. Будем разбираться и решать", - отметил Зеленский.

Кроме того, президент Владимир Зеленский принял участие в открытии реконструированного стадиона школы № 1 города Южного и проверил, как в области идет "Большая стройка".

"Ну и "Большая стройка": в этом году в Одесской области будет восстановлено 163 км дорог государственного значения. Посмотрел, какие строят стадионы – просто класс! В своем детстве видел такие только в иностранных фильмах. Провел здесь выходные, и "таки да" Одесса – украинская жемчужина для людей и о людях. Обязательно вернусь сюда снова и всем рекомендую!", - подытожил президент.

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