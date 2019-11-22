Обыски в мэрии Одессы: СБУ расследует хищение 100 миллионов гривен

Сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в помещениях структурных подразделений Одесского городского совета и ряда коммерческих предприятий.

Как сообщили в пресс-центре спецслужбы, СБУ выявила факт хищений средств городского бюджета. Речь идет о погашении за счет муниципальной казны задолженности по кредиту, взятому одним из коммунальных предприятий города.

Долг в размере почти 200 млн грн выкупила у банка компания "Юг-Капитал", заплатившая за него 84 млн. Это же могла сделать и мэрия Одессы, но городские власти предпочли перечислить бизнесменам 194,5 миллиона.

В СБУ предположили, что имел место преступный сговор: по данным спецслужбы, "Юг-Капитал" аффилирован с чиновниками муниципалитета.

"Решение об оплате завышенного долга принималось на основе недостоверных материалов, сознательно подготовленных должностными лицами нескольких департаментов мэрии. Потом бюджетные средства были присвоены участниками схемы", – отмечается в сообщении.

Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства, открытого по статье "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".

Обыски проводились сотрудниками СБУ совместно с областной прокуратурой.

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