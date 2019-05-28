Обыски в мэрии Одессы: задержаны директор зоопарка и сотрудница горсовета

Директор Одесского зоопарка и главный специалист отдела горсовета требовали от бизнесмена три тысячи долларов













Директора Одесского зоопарка и главного специалиста отдела Одесского горсовета поймали на взятке за предоставление в аренду помещений коммунальной собственности. Об этом сообщили в Нацполиции.

Выяснилось, что директор Одесского зоопарка Игорь Беляков и главный специалист отдела горсовета требовали от предпринимателя три тысячи долларов. За эти средства фигуранты гарантировали беспрепятственное выделение в аренду недвижимости. В помещения предприниматель собирался открыть зоомагазин.

Сегодня, 28 мая, оперативники УЗЭ в Одесской области, следователи областной полиции и работники Генеральной прокуратуры Украины задержали сотрудника Департамента коммунальной собственности Одесского горсовета и директора зоопарка во время получения взятки. Фигуранты даже успели распределить между собой средства.

Сейчас в помещения Одесского горсовета и по месту жительства должностных лиц проводятся процессуальные мероприятия. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос относительно задержания второго руководителя отдела. Полицейские открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Напомним, сотрудники полиции и Генеральной прокуратуры проводят обыски в департаменте коммунальной собственности мэрии Одессы. Сообщается, что обыски идут на третьем этаже офиса муниципального департамента коммунальной собственности на улице Артиллерийской.

Ранее в Одессе 15 мая прошли обыски в рабочем кабинете и по месте работы директора департамента культуры и туризма Одесского городского советаТатьяны Марковой. Следственные действия проходили в рамках расследования уголовного производства о вымогательстве 50-тысячной взятки у общественной организации "Лавка мастеров".

Также мы писали, что в Кривом Роге на взятке попался глава райсовета. Чиновник обещал директору фирмы заключить договор на сумму 122 тысячи гривен. За это просил 10 процентов "отката" от суммы.

Также сообщалось, что депутата Черниговского горсовета поймали на взятке:

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