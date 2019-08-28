Травля в школах: ученики бросают вещи сверстников в туалеты и создают "группы буллинга"

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К началу учебного года в украинских школах активно готовятся родители, ученики, педагоги, полицейские и психологи. Их цель – предотвратить насилие среди детей. Журналисты "Сегодня" выяснили, почему дети иногда проявляют агрессию друг к другу и как с ней бороться.

НА ЯЗЫКЕ ЦИФР.

Статистика полиции не радует: как рассказали в отделе ювенальной превенции Управления превентивной деятельности областного управления Нацполиции, с начала года за несовершеннолетними было зафиксировано 208 уголовных преступлений (по оконченным расследованиям), в том числе восемь особо тяжких и 97 тяжких.

Правда, сюда входят как преступления, совершенные по отношению к взрослым, так и к детям. Отдельную статистику правоохранители не ведут, но отмечают, что таких случаев немало.

Чаще всего они связаны с хулиганством и буллингом (намеренная и постоянна травля), реже – с физическими нападениями, когда серьезно страдает здоровье потерпевшего ребенка.

"Из числа лиц, не достигших 18-летнего возраста, привлечены к ответственности за мелкое хулиганства 121 человек, за буллинг во время образовательного процесса — семь человек и за домашнее насилие – 22", – рассказали нам правоохранители, подчеркнув, что тем, кто замечает случаи травли, всегда следует обращаться в полицию.

ЗА ТРАВЛЮ – ШТРАФ.

И хотя слово "буллинг" появилось в обиходе украинцев не так давно, само явление, как и психологическое и физическое насилие, — не ново для наших школ. Дети могут придумывать обидные прозвища друг другу, портить вещи или отбирать их, обливать водой или пускать в ход кулаки.

Но только с начала года в Украине появилась административная ответственность за агрессивные действия по отношению к сверстникам. При этом наказывают, согласно закону, не только инициаторов буллинга и их родителей, но и директоров школ за неуведомление полиции о случаях травли. Так, родителям задир или их опекунам грозит штраф от 850 до 1700 грн или 20-40 часов общественных работ.

В областном департаменте образования и науки уверяют, что предотвращать буллинг в школьных стенах готовы. Там говорят: педагоги регулярно проходят курсы и тренинги по работе с детьми с агрессивным поведением, а также по ненасильственному общению.

Кроме того, в образовательные программы вводятся факультативы и кружки, на которых учат решать конфликты мирным путем. При этом учителя отмечают, что не всегда агрессия является буллингом.

"В младших классах о буллинге, в прямом смысле, говорить сложно. В этом возрасте дети еще доброжелательны. Однако грань между буллингом и небуллингом слишком тонка", — говорит педагог младших классов Наталья Алексеевич.

По ее словам, сегодня к буллингу порой относят "естественные процессы", которые происходят в детских коллективах и "являются показателями здорового психического развития ребенка". И некоторые типы конфликтов наша собеседница относит к таким процессам.

"На разных примерах дети познают, как можно, почему можно, что такое свои и чужие границы. Если ребенок травмирован до школы, то и взгляд другого может истолковать как оскорбление", — поясняет Алексеевич.

ПРИЧИНЫ "ИЗ ДОМА".

По наблюдениям учительницы, ученики нередко насмехаются над сверстниками и могут портить их вещи, но до физической расправы доходит редко. Был случай, когда мальчик приставал к одноклассницам, а на деле оказалось, что дома он страдает от насилия со стороны взрослого родственника.

В другой ситуации, вещи ребенка все время выбрасывали в туалет. А все наладилось, как только зачинщика перевели в другой класс: оказалось, он так добивался внимания матери, которая недавно повторно вступила в брак. Еще один ребенок обижал животных при одноклассниках, а позже выяснилось, что дома он издевался над сводной младшей сестрой.

"Педагог должен реагировать на любой случай и разбираться с тем, что стоит за проблемой", — подчеркивает Алексеевич.

По словам психолога Виктории Серлик, буллинг от конфликтов отличается системностью и наличием обидчика, наблюдателей и потерпевшего. У буллинга цель — унизить, а не дойти до истины, как в конфликтах.

Виктория уже более 10 лет работает с ученическими коллективами и отмечает, что буллинг негативно влияет не только на обидчика и его жертву, но и на свидетелей, которые не знают, как реагировать, и ведут внутреннюю борьбу.

Серлик отмечает, что к каждому коллективу и возрастной группе необходим специфический подход. Так, если это дети, помогает называние вещей своими именами — малыши могут не осознавать, что причиняют кому-то боль, считая, что играют.

Это связано с тем, что они еще плохо контролируют физические импульсы, поэтому среди детей больше драк, а вот среди подростков — травли, психологического и кибербуллинга в сети, когда даже тематические группы создают, чтобы обидеть.

"Сейчас многие дети создают свои видеоканалы и, хотя бытует мнение, что известность приходит с первыми агрессивными критиками, ребятам часто нелегко самостоятельно справиться с обидами онлайн", — поясняет Виктория.

Напомним, ранее "Сегодня" разбирались, как работает "детская" полиция в Украине. Ребят спасают футболом и обучают школьных учителей, ведь преступления против детей — особо чувствительная тема для любого общества, в том числе и нашего.

В то же время целый класс одного из львовских лицеев просится на дистанционное обучение. Все из-за ученика, который, по словам сверстников, бьется, ругается и мешает учиться всем.

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